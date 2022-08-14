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В «Ахмате» опровергли информацию об интересе к Алану Дзагоеву

В «Ахмате» опровергли информацию об интересе к Алану Дзагоеву
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Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику Алану Дзагоеву, а также высказался по поводу нахождения главного тренера грозненцев Андрея Талалаева на трибуне во время первого тайма сегодняшнего матча Российской Премьер-Лиги с «Химками».

«Были ли контакты с Дзагоевым? Нет. Мы не ведём переговоры.

Что касается Талалаева на трибуне в первом тайме, то это его личное решение», — передаёт слова Айдамирова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

32-летний Дзагоев 30 июня 2022 года покинул ЦСКА после окончания своего контракта, растянувшегося более чем на 14 лет. В составе московской команды полузащитник в 397 матчах забил 77 голов и отдал 93 результативные передачи. В ЦСКА Дзагоев выиграл 10 трофеев внутри страны.

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Источник: «Ахмат» проявляет интерес к экс-игроку ЦСКА Алану Дзагоеву
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