В «Ахмате» опровергли информацию об интересе к Алану Дзагоеву

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику Алану Дзагоеву, а также высказался по поводу нахождения главного тренера грозненцев Андрея Талалаева на трибуне во время первого тайма сегодняшнего матча Российской Премьер-Лиги с «Химками».
«Были ли контакты с Дзагоевым? Нет. Мы не ведём переговоры.
Что касается Талалаева на трибуне в первом тайме, то это его личное решение», — передаёт слова Айдамирова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
32-летний Дзагоев 30 июня 2022 года покинул ЦСКА после окончания своего контракта, растянувшегося более чем на 14 лет. В составе московской команды полузащитник в 397 матчах забил 77 голов и отдал 93 результативные передачи. В ЦСКА Дзагоев выиграл 10 трофеев внутри страны.
- 14 августа 2022
-
17:43
-
17:41
-
17:38
-
17:30
-
17:25
-
17:14
-
17:12
-
17:00
-
16:52
-
16:45
-
16:33
-
16:17
-
16:13
-
16:01
-
16:00
-
15:49
-
15:30
-
15:29
-
15:19
-
15:04
-
14:54
-
14:45
-
14:43
-
14:40
-
14:30
-
14:29
-
14:17
-
14:10
-
14:00
-
13:59
-
13:45
-
13:43
-
13:31
-
13:21
-
13:14