Илья Кухарчук: отставка Юрана стала шоком. Но в «Химках» всегда много интересных событий

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук после матча пятого тура Российской Премьер-Лиги, в котором его команда проиграла «Ахмату» со счётом 3:1, прокомментировал недавнюю отставку главного тренера подмосковного клуба Сергея Юрана.

«Отставка Юрана стала шоком. Это была полная неожиданность, но в «Химках» всегда много интересных событий на протяжении того времени, что я нахожусь в клубе. Мы стараемся воспринимать это спокойно, дальше играть в футбол и работать», — сказал Кухарчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, «Химки» провели первый матч под руководством нового главного тренера команды Николая Писарева. Всего в пяти встречах клуб набрал семь очков и идёт на девятой строчке турнирной таблицы. В следующем туре «Химки» сыграют дома с «Локомотивом», а «Ахмат» встретится с московским ЦСКА.