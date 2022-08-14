Гендиректор «Химок» ответил на вопрос, планируются ли у клуба трансферы

Генеральный директор подмосковных «Химок» Дмитрий Ульянов после матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Ахматом», в котором его команда проиграла со счётом 3:1, прокомментировал возможные трансферы клуба до конца летнего трансферного окна.



«Пока трансферов не планируем. У нас всё нормально в этом плане. Мы даже не обсуждаем. Второй тайм очень хорошо сыграли», — передаёт слова Ульянова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



«Химки» провели первый матч под руководством Николая Писарева. Всего в пяти встречах подмосковная команда набрала семь очков и идёт на девятой строчке турнирной таблицы. В следующем туре «Химки» сыграют дома с «Локомотивом», а «Ахмат» встретится с московским ЦСКА.

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