В «Спартаке» прокомментировали информацию, что Вяльбе может войти в совет директоров

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о слухах появления главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе в структуре клуба.
«На все слухи спокойно реагируем, на некоторые с юмором. Очень много фамилий называется, мы ждём продолжения. Ждём новых. Кого? Разные могут быть. Может быть, кто-нибудь Мацуева назовёт.
Людей неравнодушных к «Спартаку» много, и тех, кто так или иначе связана с «Лукойлом». Эта информация не соответствует действительности? Мы не можем это комментировать. Клуба это не касается. Кто-то кого-то выбирает. Может Вяльбе рассматривают. Она заслуженная женщина, великая лыжница. Я работал на Олимпиаде в Пхенчхане и видел, как она переживает за своё дело», – сказал Зеленов в беседе с корреспондентов «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 14 августа 2022
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