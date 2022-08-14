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Дебют вратаря с российскими корнями и 2 удаления — в видеообзоре матча «Лацио» — «Болонья»

Дебют вратаря с российскими корнями и 2 удаления — в видеообзоре матча «Лацио» — «Болонья»
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Сегодня, 15 августа, на стадионе Олимпико в Риме местный «Лацио» встречался с «Болоньей» в матче 1-го тура итальянской Серии А. Финальный свисток арбитра ознаменовал победу домашней команды со счётом 2:1.

На 6-й минуте матча прямую красную карточку получил вратарь «Лацио» Луиш Мануэл Максимиану. На поле был вынужден появиться Иван Проведель — новичок итальянской команды, имеющий российские корни (мама русская). Проведель пропустил мяч с пенальти от Марко Арнаутовича на 38-й минуте, но затем отличалась лишь его команда. Отметим, что в концовке первого тайма составы команд выровнялись: за вторую жёлтую был удалён Адама Сумаоро.

«Лацио» сравнял счёт во втором тайме после реализованного 11-метрового Лоренцо Де Сильвестри, а на 79-й Чиро Иммобиле с паса Сергея Милинковича-Савича принёс своей команде победу.

Италия - Серия А. 1-й тур
14 августа 2022, воскресенье. 19:30 МСК
Лацио
Рим
Окончен
2 : 1
Болонья
Болонья
0:1 Арнаутович – 38' (пен)   1:1 Де Сильвестри – 68' (автогол)   2:1 Иммобиле – 79'
Удаления: Максимиану – 6' / Сумаоро – 45+4'
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