Дебют вратаря с российскими корнями и 2 удаления — в видеообзоре матча «Лацио» — «Болонья»

Сегодня, 15 августа, на стадионе Олимпико в Риме местный «Лацио» встречался с «Болоньей» в матче 1-го тура итальянской Серии А. Финальный свисток арбитра ознаменовал победу домашней команды со счётом 2:1.

На 6-й минуте матча прямую красную карточку получил вратарь «Лацио» Луиш Мануэл Максимиану. На поле был вынужден появиться Иван Проведель — новичок итальянской команды, имеющий российские корни (мама русская). Проведель пропустил мяч с пенальти от Марко Арнаутовича на 38-й минуте, но затем отличалась лишь его команда. Отметим, что в концовке первого тайма составы команд выровнялись: за вторую жёлтую был удалён Адама Сумаоро.



«Лацио» сравнял счёт во втором тайме после реализованного 11-метрового Лоренцо Де Сильвестри, а на 79-й Чиро Иммобиле с паса Сергея Милинковича-Савича принёс своей команде победу.