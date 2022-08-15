Карпин – о Fan ID: играем в футбол для болельщиков, которых нет. К кому можно обратиться?

53-летний российский специалист Валерий Карпин, возглавляющий «Ростов», после матча 5-го тура чемпионата России с «Пари Нижний Новгород» (4:3) высказался о проблеме с посещаемостью на стадионах из-за введения Fan ID.
«Вы видите в Нижнем Новгороде 5000. На топовые матчи ходит по 5000. Кому это нужно, для чего это нужно, никто не объяснил. Законы принимаются, потом меняются. Можно их смягчать.
В футбол мы для кого играем? Для болельщиков, которых нет. К кому можно обратиться? Кто может пересмотреть это, отменить? Мы до сих пор не понимаем, для чего это сделано. Никто не понимает.
Если для безопасности, то с 2018 года никаких проблем не было. Если там с ЦСКА были поджоги, камеры не работали, то пусть там Fan ID и ставят. Почему Нижний Новгород при таком стадионе должен играть с 5000 болельщиками? А там, где нет Fan ID, то по 15 000 — 20 000 приходят. Мы в Ростове не можем играть с 20 000, а в Краснодаре могут? У нас надо Fan ID, а там нет. Почему такое неравноправие? Либо вводите везде, либо не вводите нигде. Для равноправия», — приводит слова Карпина «РБ Спорт».
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