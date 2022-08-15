«Было бы заслуженно заставить тебя споткнуться». Конте – о ярком праздновании Тухеля

53-летний итальянский наставник «Челси» Антонио Конте обратился к своему коллеге из «Тоттенхэм Хотспур» Томасу Тухелю после эмоциональной встречи второго тура, которая завершилась ничьей – 2:2 и удалениями обоих специалистов.

«Повезло, что я тебя не увидел… Было бы заслуженно заставить тебя споткнуться… (смеётся)» — гласит публикация Конте в социальных сетях об эмоциональном праздновании Тухеля.

Напомним, впервые оба тренера повздорили между собой при первом голе «Тоттенхэма», когда норвежец Пьер-Эмиль Хёйбьерг. Тогда Тухелю не понравилось активное празднование Конте, они едва не столкнулись головами в попытке выяснить отношения. На опубликованном снимке Конте показан уже другой эпизод – яркого празднования самого немецкого тренера «Челси». При этом, оба специалиста всё же были удалены за конфликт после матча, возникший при рукопожатии.