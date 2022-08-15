Уткин объяснил, почему работа VAR в РПЛ неэффективна на примере матча «Зенит» — ЦСКА

Спортивный комментатор Василий Уткин высказался о спорных эпизодах встречи «Зенит» — ЦСКА (2:1) в пятом туре чемпионата России, а также дал оценку текущей работе VAR без системы определения положения вне игры.

«Моя личная точка зрения заключается в том, что в случае, когда забил Карраскаль – офсайд у него действительно был. Там никто не может утверждать точно, это зависит от того, как мы с вами рассматриваем тот самый стоп-кадр в момент передачи на Хорхе. Мне кажется, что скорее был, чем не был. И мне кажется, что пенальти тоже не было в концовке, поэтому здесь бригада разобралась неплохо.

Но, тем не менее, мне кажется, что в ситуации с отменённым голом Карраскаля нарушены определённые базовые правила футбола и это не имеет никакого отношения к игре «Зенит» — ЦСКА. Кстати, похожий случай был и в матче «Спартак» — «Сочи», когда первый гол забивал Промес. На самом деле, нельзя с уверенностью сказать находился ли Промес в офсайде, когда получал мяч или нет.

Когда мы только знакомились с системой VAR на Кубке Конфедераций там у чилийцев гол отменили – буквально чуть ли не на длину ногтя человек был в офсайде. Тогда нас всех это удивляло. А можно ли в вышеупомянутых случаях быть уверенным в том, что этого не произошло? Нет, нельзя. Но в одном случае – флажок не был поднят, а в другом – поднят.

Возникает вопрос, можно ли считать то, что сейчас работает в РПЛ – системой VAR? Ведь для повторов со всех камер никакие дополнительные устройства не нужны. Они просто есть. В системе VAR, работающей наполовину, нет никакого смысла», — сказал Уткин в опубликованном видео на своём YouTube-канале.