«Эвертон» отверг предложение на € 47 млн от «Челси» по 21-летнему полузащитнику Гордону

«Эвертон» ведёт переговоры по возможной продаже 21-летнего крайнего полузащитника молодёжной сборной Англии Энтони Гордона. Об этом сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Как отмечает источник, серьёзный интерес к игроку проявляет лондонский «Челси», который уже сделал первое предложение в размере € 47 млн – оно было отклонено. В настоящее время «аристократы» размышляют над тем, чтобы сделать улучшенное предложение. В свою очередь, наставник «Эвертона» Френк Лэмпард может попросить руководство попытаться включить в сделку одного из игроков «Челси».
В прошлом сезоне английской Премьер-лиги Энтони Гордон провёл за «Эвертон» 35 матчей. На счету полузащитника четыре гола и две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 20 млн.
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