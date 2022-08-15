«Эвертон» отверг предложение на € 47 млн от «Челси» по 21-летнему полузащитнику Гордону

«Эвертон» ведёт переговоры по возможной продаже 21-летнего крайнего полузащитника молодёжной сборной Англии Энтони Гордона. Об этом сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Как отмечает источник, серьёзный интерес к игроку проявляет лондонский «Челси», который уже сделал первое предложение в размере € 47 млн – оно было отклонено. В настоящее время «аристократы» размышляют над тем, чтобы сделать улучшенное предложение. В свою очередь, наставник «Эвертона» Френк Лэмпард может попросить руководство попытаться включить в сделку одного из игроков «Челси».

В прошлом сезоне английской Премьер-лиги Энтони Гордон провёл за «Эвертон» 35 матчей. На счету полузащитника четыре гола и две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 20 млн.