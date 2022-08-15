Кечинов: «Спартак» обыграет «Зенит», если будет в таком же психологическом состоянии

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов считает, что московская команда сможет обыграть «Зенит» при одном условии.
«Я посмотрел игру «Зенита» без Клаудиньо — это две разные команды. С Клаудиньо команда играет повеселее. Если бы судья засчитал гол в матче с ЦСКА, то армейцы могли бы и выиграть у «Зенита». Если «Спартак» к матчу с «Зенитом» подойдёт в таком же психологическом состоянии, то «Спартак» обыграет «Зенит». На данный момент «Спартак» является прямым конкурентом «Зенита». Что будет дальше — мне сложно сказать.
Надеюсь, что команда будет идти в том темпе, в котором идёт. Сомнения были по тренеру. Но сейчас команда играет по-другому, нежели с Ваноли и Виторией. Всё говорим, что тренерская доля невелика. А тут такие результаты команды. Приходится верить в Абаскаля», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 15 августа 2022
-
13:23
-
13:13
-
13:05
-
13:03
-
13:00
-
12:58
-
12:56
-
12:53
-
12:42
-
12:37
-
12:29
-
12:26
-
12:17
-
12:15
-
12:09
-
11:59
-
11:57
-
11:56
-
11:53
-
11:50
-
11:37
-
11:31
-
11:07
-
11:01
-
11:01
-
11:01
-
11:00
-
10:38
-
10:31
-
10:30
-
10:26
-
10:21
-
10:18
-
10:10
-
09:49