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Кечинов: «Спартак» обыграет «Зенит», если будет в таком же психологическом состоянии

Кечинов: «Спартак» обыграет «Зенит», если будет в таком же психологическом состоянии
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов считает, что московская команда сможет обыграть «Зенит» при одном условии.

«Я посмотрел игру «Зенита» без Клаудиньо — это две разные команды. С Клаудиньо команда играет повеселее. Если бы судья засчитал гол в матче с ЦСКА, то армейцы могли бы и выиграть у «Зенита». Если «Спартак» к матчу с «Зенитом» подойдёт в таком же психологическом состоянии, то «Спартак» обыграет «Зенит». На данный момент «Спартак» является прямым конкурентом «Зенита». Что будет дальше — мне сложно сказать.

Надеюсь, что команда будет идти в том темпе, в котором идёт. Сомнения были по тренеру. Но сейчас команда играет по-другому, нежели с Ваноли и Виторией. Всё говорим, что тренерская доля невелика. А тут такие результаты команды. Приходится верить в Абаскаля», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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