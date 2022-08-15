«Барселона» хочет расторгнуть контракт с Брейтуэйтом, Мартин отказывается уходить

«Барселона» рассматривает возможность расторжения контракта с нападающим Мартином Брейтуэйтом из-за отказа футболиста вести переговоры с другими командами. Об этом сообщает Sport.es.
31-летний датчанин отказывается вести любые переговоры. В «Барселоне» планировали либо продать игрока, либо расторгнуть с ним контракт по обоюдному согласию сторон. Также в клубе были готовы дать возможность вести Брейтуэйту переговоры с любой командой без выплаты «Барселоне» компенсации, но везде Мартин отвечал отказом. В каталонском клубе недовольны таким поведением и могут расторгнуть с игроком контракт в одностороннем порядке.
Видеообзор. «Барселона» — «Райо Вальекано». Испанская Примера 2022/2023. 1-й тур:
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