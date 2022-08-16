Аллегри рассказал о состоянии игроков «Ювентуса» после матча с «Сассуоло»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о состоянии игроков, которые получили повреждения в матче 1-го тура чемпионата Италии по футболу с «Сассуоло» (3:0). Он отметил, что пока не особенно беспокоится о состоянии игроков, травмы не должны на длительный срок вывести футболистов из строя.



«Я не беспокоюсь. Посмотрим, что покажут медицинские тесты. К сожалению, такие вещи случаются в футболе. Неделю назад у него тоже была проблема с приводящей мышцей, возможно, мне следовало убрать его, когда мы повели со счётом 3:0, но он продолжал наслаждаться игрой. У Закарии просто случилась судорога, не более того.



Важно то, что мы выиграли игру, которую действительно хотели выиграть, и это было совсем не просто», — цитирует Аллегри DAZN.

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