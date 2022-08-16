Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аллегри рассказал о состоянии игроков «Ювентуса» после матча с «Сассуоло»

Аллегри рассказал о состоянии игроков «Ювентуса» после матча с «Сассуоло»
Комментарии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о состоянии игроков, которые получили повреждения в матче 1-го тура чемпионата Италии по футболу с «Сассуоло» (3:0). Он отметил, что пока не особенно беспокоится о состоянии игроков, травмы не должны на длительный срок вывести футболистов из строя.

«Я не беспокоюсь. Посмотрим, что покажут медицинские тесты. К сожалению, такие вещи случаются в футболе. Неделю назад у него тоже была проблема с приводящей мышцей, возможно, мне следовало убрать его, когда мы повели со счётом 3:0, но он продолжал наслаждаться игрой. У Закарии просто случилась судорога, не более того.

Важно то, что мы выиграли игру, которую действительно хотели выиграть, и это было совсем не просто», — цитирует Аллегри DAZN.

Новость по теме
«Ювентус» разгромил «Сассуоло» благодаря дублю Душана Влаховича
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022