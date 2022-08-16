Мерсон объяснил, почему Роналду доминировал бы в случае перехода в «Челси»

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Пол Мерсон, ныне работающий на британском телевидении, предположил, что 37-летний португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду идеально подошёл бы «Челси».
«Челси» показал выдающуюся игру с «Тоттенхэмом» в воскресенье, они доминировали в матче от начала до конца, но у них нет ни одного бомбардира или центрального нападающего, и это стоило им трёх очков. Несмотря на их превосходство, голкипер «шпор» Уго Льорис сделал всего один сейв. Эта статистика показывает всё, что вам нужно знать.
Я не могу поверить, что «Челси» не интересуется или не интересовался Криштиану Роналду. Он просто ставит галочки во всех графах, которых не хватает «Челси».
Играть за «Челси» — это не то же самое, что играть за «Манчестер Юнайтед», который работает с мячом в середине поля. В «Челси» необходимо находиться в штрафной, доминируя в матчах. У «Челси» невероятные крайние защитники, они делают уровень в матчах, если бы они забрасывали мяч в штрафную на Роналду, я бы с ужасом представлял, сколько голов он мог бы забить», — приводит слова Мерсона Sky Sports.
Напомним, в дебютной игре сезона за «МЮ» Роналду начал матч с «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:2) в запасе, выйдя лишь на замену. Второй матч – с «Брентфордом» (0:4) – он отыграл полностью. Однако в обеих встречах результативными действиями ему отметиться не удалось.
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