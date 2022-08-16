«МЮ» близок к покупке нападающего «Атлетико» за € 50 млн

Английский «Манчестер Юнайтед» близок к подписанию форварда мадридского «Атлетико» Матеуса Кунья, сообщает talkSPORT.

По сведениям источника, трансфер бразильца может обойтись английскому клубу в € 50 млн. Также сообщается, что «Атлетико» до сих пор заинтересован в трансфере нападающего «МЮ» Криштиану Роналду, но эти переходы не связаны между собой.

Матеус Кунья выступает за «Атлетико» с августа 2021 года, перейдя из немецкой «Герты». За свою карьеру бразилец также успел поиграть за «РБ Лейпциг», «Сьон» и «Коритибу».

В прошедшем сезоне Ла Лиги Кунья провёл за «Атлетико» 26 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. На его счету также было пять безрезультативных матчей в Лиге чемпионов.

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 30 млн.

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