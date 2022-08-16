Жена Ари: как муж Ари косячил, но как отец он всегда вызывал уважение

Наталья Грызлова, супруга нападающего Ари, рассказала о своих взаимоотношениях с 36-летним футболистом.

«Как вы понимаете, быть девушкой футболиста непросто. Ари очень гордится, что у него такая жена, как я. Нужно иметь терпение и оставаться умной в плане семейных уз. Было всякое, измены и расставания. Всё-таки молодой бразилец в России. Кровь кипит, как у любого мужчины. А я всегда была спокойным человеком, у меня самой семья крепкая, и я так же воспитывалась – с правильными понятиями в отношении семьи. Когда мы просто встречались, я ещё могла закрывать глаза на какие-то моменты. А вот кода неприятные ситуации случались уже в браке, то мы разошлись почти на три года. Причём он не хотел давать развод. Думал, что ещё немножко погуляет, и всё. Когда мы разошлись, то я для себя поставила жирную точку. Решила, что больше к нему не вернусь и никогда в жизни не поеду в Бразилию. Для меня отношения были закончены.



Как муж Ари косячил, но как отец он всегда вызывал уважение. Мои знакомые удивлялись, насколько спокойно мы разошлись. Никто даже не узнал о разводе. Не было публикаций, грязи, интервью, судов. Мы виделись, ходили в кино, как друзья. Он прилетал на выходные в Москву, а я – к нему в Краснодар. Проводили время с дочкой. Ей был годик, когда мы разошлись. Ребёнок даже не понимал, что родители расстались. Я просто отвечала, что папа на работе. Мы продолжали дарить ей тепло. Если её сейчас спросить, расставались ли её родители, то она ответит «нет», — рассказала Грызлова в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Полное интервью с Натальей Грызловой читайте здесь.