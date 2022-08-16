«У меня был один футболист, теперь – тысяча». Русская девушка рулит клубом в Бразилии

Наталья Грызлова – совладелица клуба «Атлетико Сеаренсе». В прошлом году команда из Форталезы заняла третье место в Серии D и поднялась в Серию C. Там сейчас идёт на 17-м месте из 20.

Единственным инвестором клуба является бывший игрок «Спартака», «Краснодара» и «Локо» Ари. Его супруга рассказала «Чемпионату» о том, как отправилась на другой конец света в том числе чтобы руководить футбольной командой.

Наталья Грызлова в раздевалке клуба Фото: Из личного архива Натальи Грызловой

– Как вообще получилось, что вы стали управлять бразильским футбольным клубом?

– За год моя жизнь развернулась на 360 градусов. Я работала в бьюти-сфере, а теперь каждый день связана с футболом. У многих в голове не укладывается: как у молодой и красивой девушки баночки и кремы сменились на футбол? Причём не в России, а в Бразилии.

– Чем именно вы занимаетесь в клубе?

– Сначала я просто начала вникать в эту жизнь и помогать мужу – планировать расходы и приоритеты клуба. Ну и, конечно, общаться с игроками. Раньше у меня был один футболист – мой муж, а теперь — тысяча футболистов. И я для них как мама. Помогаю им концентрироваться на игре. Настраиваю их.

– У вас в команде простые местные парни?

– 80-90% наших игроков родом из бедных районов, где встречаются воровство, убийства и наркотики. Эти мальчишки – надежда своих семей. Шанс вырваться из этого мира. Когда подросток оказывается в твоих руках, то ты словно из пластилина лепишь из него профессионала. Такие юные Месси иногда теряют фокус. Моя задача это предотвратить. Индивидуально общаюсь и с игроками, и с их семьями.

Наталья Грызлова Фото: Из личного архива Натальи Грызловой

– Вы свободно говорите по-португальски?

– Конечно. Я же 10 лет замужем за бразильцем. Знаю язык в совершенстве.

– Чем ещё занимаетесь в клубе?

– Недавно была встреча с президентом «Форталезы». Скоро летим в Рио на встречу с вице-президентами «Фламенго» и «Флуминенсе». Одна из целей – улучшение партнёрских отношений. Плюс у нас много социальных проектов.

– Что за проекты?

– Мы ими начали заниматься ещё в Краснодаре – проводили бесплатные тренировки в парке Галицкого. Привлекали сотни желающих. Продолжили этим заниматься в Бразилии. Ари вырос в фавелах и не стыдится этого. Наоборот, помогает тем, у кого нет возможности купить бутсы и мяч. Наши воспитанники уже играют в больших клубах.

– В чемпионате Бразилии?

– В том числе. Около 20 человек, правда, большинство пока на юношеском уровне. Есть и те, кто выходит в основной команде. Например, Эркулес в «Форталезе». Есть те, кто уже играет за границей: Паулинью – в Испании, Винисиус – в Португалии.

«В Бразилии болельщики могут преследовать и угрожать смертью, если не забил»

– Кто ближе всех к трансферу в Россию?

– Из наших воспитанников – как раз Эркулес, за которым многие наблюдают. Он показывает яркую игру. Недавно снова забил. Первый претендент для игры в РПЛ. Но многие бразильцы в России не смогли выжить, потому что не знали нашу систему, язык и вообще страну. Мы проделываем большую работу, чтобы подготовить футболистов. Увы, не все готовы эмоционально и психологически. Здесь появляюсь я. Мы составляем контракты и ориентируем игроков. Имеет значение даже разговор в машине, когда ты подвозишь ребят после тренировки. Узнаëшь, у кого какие переживания в голове.

– Ари тоже руководит клубом?

– Конечно. У него серьёзный подход в плане штаба и сотрудников. Если Ари принял решение, то переубедить сложно. Со многими футболистами он на дружеской волне, ведь сам ещё играет. Может шутить с ребятами, хотя вне поля у него не получается уделять им много времени – хватает других дел. Вспоминаю Сергея Николаевича Галицкого. Он всегда подходил к игрокам, интересовался, как дела и как семья. Хотя представить его вне клуба за дружеским общением тяжело. Должна быть грань. А вообще, Галицкий – идол для меня и Ари. Мечтаю пообщаться с ним и получить ответы на вопросы, которые возникают постоянно.

Футболисты «Атлетико» Фото: Из личного архива Натальи Грызловой

– Например?

– Мне важно понимать всё. Когда я ходила на матчи, то не просто радовалась голам мужа, а смотрела, как всё устроено: и правила игры, и как муж выходит на пик формы. Ещё тогда анализировала значение питания и сна. Спортсмен вообще должен вкладываться в свои здоровье и тело. Тогда это была забота о муже, а теперь — направляю молодых игроков. Мы даём поддержку нутрициолога, физиотерапевта, спортивного коуча. Представьте, какие возможности мы предоставляем мальчишкам! Я всегда задаюсь вопросом: почему в больших командах нет в штате психолога.

– Он точно нужен?

– Не все спортсмены справляются с жизненными ситуациями. Кто-то поругался с женой, у кого-то умер дедушка, а кого-то жёстко прессуют фанаты. В Бразилии просто ненормальные болельщики. Могут преследовать и угрожать смертью, если не забил. Тут вообще другой мир. Всё это сказывается на эмоциях футболиста, а дальше влияет уже на физическое состояние. Ари своим примером показывает, что можно стать успешным и уехать в Европу.

– После 24 февраля стало сложнее вести переговоры по поводу трансферов из Бразилии в РПЛ?

– К России все повернулись спиной. Эти сообщения отражаются на психике людей. А новости в Бразилии напугают даже русского человека. Не каждый тут имеет доступ к российской прессе. Произошла всеобщая паника – легионерам тяжело понять реальность происходящего. Им комфортнее играть, где всё понятно. При каждой возможности мы с Ари рассказываем о российском футболе. Ари несомненно гордится опытом игры в России, а я горжусь своей страной. Надеюсь, скоро всё утихнет и российский футбол снова станет желанным. Спорт не должен относиться к политике.

– Как переубеждаете бразильцев?

– Приходится объяснять, рассказывать про нашу страну и нашу лигу, чтобы у людей были не только слухи из интернета и телевидения. Бразильские клубы и игроки меняют своё представление о России. Мы избавляем их от страха.

Подписание контракта Фото: Из личного архива Натальи Грызловой

– «Атлетико Сеаренсе» живёт на средства Ари?

– Да, он – единственный инвестор. Вы понимаете, как это тяжело, учитывая пандемию и то, что Ари уже какое-то время не играет в большом клубе. Так что на мне лежит ещё и привлечение инвесторов.

– Вообще, реально найти инвесторов после пандемии?

– Желающих много, но важно, чтобы всё было чисто и прозрачно. Не в наших интересах использовать имя клуба, чтобы кто-то отмывал деньги. Ари настолько правильный человек, что такие предложения всегда отметались. Хотя развиваться без инвесторов тяжело. Сейчас общаемся с губернатором города, которому представим наш проект. Если ему понравится, то он может выделить средства. Они нужны, чтобы реализовать всё задуманное.

– База, академия, клубный автобус?

– Пока у нас есть только то, что необходимо для участия в Серии C.

– Судя по видео, «Атлетико Сеаренсе» занимается на полях «Форталезы» из чемпионата Бразилии.

– Нет. У «Атлетико» есть свои поля и база. Хотя мы действительно частые гости «Форталезы», в которой выступают наши выпускники. Ари ведь сам когда-то играл за «Форталезу». В клубе даже остались сотрудники, которые его помнят. Директор клуба рассказывал: «Я был вот здесь, когда первый раз увидел Ари». Есть женщина, которая контролирует питание игроков. Она любит Ари как своего сына и вспоминает, что раньше выдавала рападуру (продукт из тростникового сахара), сок и арбуз. А теперь игрокам дают коксовый сок в бутылочке и протеиновые батончики. Ари говорит: «Вот же времена меняются – раньше был кусочек арбуза, а теперь протеиновые батончики».

«Чисто по-женски понимаю Зарему»

– Какая у вас должность в команде?

– У клуба есть своя конституция. Там прописано, что в совете директоров могут находиться только граждане Бразилии. Чтобы мне войти в совет, нужно менять конституцию. Пока не торопимся это делать. В клубе говорят, что я могла бы стать президентом «Атлетико Сеаренсе», но сначала мне нужно изучить все законы. Когда стану уверенно себя чувствовать, тогда это будет иметь смысл. Не хочется занимать пост для галочки. На сегодня моя официальная должность – совладелица клуба.

– Какое у вас образование?

– У меня два высших образования. Международный институт рынка, где закончила факультет «Финансы и кредит». Второе – юриспруденция в РУДН. Туда я поступила, когда уже работала в Госдуме – в партии ЛДПР.

– Чем там занимались?

– Я была в команде Жириновского, царство ему небесное. Работала в международном отделе партии – помощником депутата Худякова Романа Ивановича. Потрясающий руководитель. Из политики я ушла, когда у Ари закончился контракт со «Спартаком» и он перешёл в «Краснодар». Многие мои коллеги сейчас стали депутатами и кураторами. Близкая подруга сегодня работает с нашим премьером. Я пошла в другую сферу и не жалею. Всё-таки я человек творческий.

– У вас есть и какое-то футбольное образование?

– В Бразилии я прошла двое курсов: футбольный менеджмент и введение в футбольный бизнес. Планирую посетить и другие: юридическая подготовка, футбольный маркетинг, курс руководителя в футболе, психология в футболе. Само собой, всё на португальском языке. У меня так уже лучше информация усваивается, чем на русском. В Бразилии свои законы, поэтому мне нужно обучение, которое предоставляет CBF (Конфедерация футбола Бразилии). Там более 50 курсов.

– При этом у вас ещё в Москве свой бизнес?

– У меня небольшой салон красоты в ЖК на юге Москвы. Многие удивляются, как получается вести бизнес на расстоянии тысячи километров. Могу похвалиться: это успешный проект, который приносит неплохие деньги. Я выстроила работу правильно и современно. Много внимания уделяю салону, его гостям и нашей команде. Со времён открытия не было ни одного дня, чтобы он оказался в минусе. Возможно, позже открою салон красоты в Бразилии.

– Ваш нефутбольный опыт помогает в «Атлетико Сеаренсе»?

– Казалось, что бьюти и футбол не пересекаются, но мне многое пригодилось. Базовые знания бьюти-бизнеса выручают. Фото, бренд-менеджмент, дизайн – всё это позволяет задавать направление маркетингу, разрабатывать стратегию, создавать креатив. Клуб – это не только сама игра. Красивым футболом никого не удивить. У нас много работы по завоеванию аудитории.

Наталья Грызлова Фото: Из личного архива Натальи Грызловой

– Сталкивались с предубеждениями в отношении вас как руководителя футбольной команды?

– Роль молодых и красивых девушек воспринимается сомнительно в мире футбола. На серьезных встречах на девушку не обращают внимания. Считается, что женщины ничего не понимают в футболе. Девушки либо танцуют с помпонами, либо являются просто жёнами футболистов. Но времена меняются, и женщины всё чаще показывают свои сильные стороны на руководящих должностях. Пример – «Спартак», где на девушку обрушилось столько критики.

– Следите за Заремой?

– Она загадочная и яркая личность. К сожалению, её не воспринимают болельщики. Много негативного пиара в её сторону. Мне интересно, как она с этим справляется. Чисто по-женски её понимаю. О её профессионализме и знаниях все могут только догадываться.

– А как вы относитесь к гороскопу?

– Никак не отношусь. Я спокойна к астрологии. Не верю в мистические предсказания. Хотя часто получаю характеристики своего знака зодиака, которые приближены к реальности. Я – скорпион.

«Как муж Ари косячил, но как отец он всегда вызывал уважение»

– Ари – 36 лет. Он ещё может вернуться играть в РПЛ?

– Не исключаю. Были мысли, что вернёмся в Россию, которую Ари очень любит. Надеялись, что сложится с клубами РПЛ. Посмотрим, ведь футбол непредсказуем. Вообще, жизнь непредсказуема. Если бы мне 15 лет назад сказали, что у меня будет муж-иностранец и я перееду жить в другую страну, то рассмеялась бы в лицо.

– Через многое пришлось пройти?

– Мы познакомились в 2012 году. Отношения развивались стремительно. Как вы понимаете, быть девушкой футболиста непросто. Ари очень гордится, что у него такая жена, как я. Нужно иметь терпение и оставаться умной в плане семейных уз. Было всякое: измены и расставания. Всë-таки молодой бразилец в России. Кровь кипит, как у любого мужчины. А я всегда была спокойным человеком, у меня самой семья крепкая, и я так же воспитывалась – с правильными понятиями в отношении семьи. Когда мы просто встречались, я ещё могла закрывать глаза на какие-то моменты. А вот когда неприятные ситуации случались уже в браке, то мы разошлись.

– Сколько лет вы были разведены?

– Почти три года. Причём он не хотел давать развод. Думал, что ещё немножко погуляет и всё. Когда мы разошлись, то я для себя поставила жирную точку. Решила, что больше к нему не вернусь и никогда в жизни не поеду в Бразилию. Для меня отношения были закончены.

– Ари помогал воспитывать дочку после развода?

– Как муж Ари косячил, но как отец он всегда вызывал уважение. Мои знакомые удивлялись, насколько спокойно мы разошлись. Никто даже не узнал о разводе. Не было публикаций, грязи, интервью, судов. Мы виделись, ходили в кино — как друзья. Он прилетал на выходные в Москву, а я – к нему в Краснодар. Проводили время с дочкой. Ей был годик, когда мы разошлись. Ребёнок даже не понимал, что родители расстались. Я просто отвечала, что папа на работе. Мы продолжали дарить ей тепло. Если сейчас спросить, расставались ли её родители, то она ответит «нет».

– Как получилось, что вы всё-таки сошлись?

– Ари понял, что теряет меня. На тот момент я была уже в других отношениях. Весьма серьёзных. Дала понять Ари, что мы уже не можем так же гулять втроём, но он может проводить время с дочкой без меня. Тут Ари проснулся. У него начался процесс возврата своего, но я ему не верила. Понимала, что это его ревность и эго. Я не велась на его красивые сообщения, поступки и цветы. Полгода это продолжалось, и он всё-таки добился своего – я вернулась к нему. Думала, что он новый человек, который всё осознал, и ошибки из прошлого не повторятся.

– Не повторились?

– О каких-то вещах я даже не догадывалась, но в один вечер он пришёл и сам мне всё рассказал. Он устал жить в страхе. Я сидела дома, пила чай и не понимала, что происходит. У меня всё было спокойно, а тут он сам начал рассказывать не очень приятные вещи. Я даже не догадывалась – он хорошо скрывал.

– Почему Ари всё рассказал?

– Он объяснил, что это сжирало его изнутри. Боялся, что я узнаю от других людей и тогда он меня потеряет навсегда. Всё-таки я дала ему последний шанс, а он повторил свои ошибки.

– Ваша реакция?

– Меня шокировала его откровенность. Я пью чай с печеньками, нормально всё, а тут такая информация. Не могу выгораживать Ари, у него были ошибки, и мне их было тяжело осознать. Тяжело понять, можно ли давать второй шанс. Спасло отношения, что он сам пришёл и всё выложил. Если бы не хотел меняться, то так бы не поступил. Я дала второй шанс супругу, о чём вообще не жалею. С того момента в отношениях всё изменилось.

– Что же?

– Пропал барьер между нами. Раньше я могла бояться что-то рассказать, было чувство дискомфорта. Он тоже мог что-то недоговаривать. А с того момента мы пообещали быть откровенными друг с другом. Делиться своими мыслями, опасениями и догадками. Наверное, нам нужно было через такое пройти.

«У жён футболистов есть приоритет ничего не делать, но это не моя история»

– Сейчас вы уже нормально себя чувствуете в Бразилии?

– Теперь – да, хотя сначала было тяжело. Изначально, когда выходила замуж за бразильца, то понимала, что он захочет жить в Бразилии. Всё-таки он мужчина, глава семьи. Знала, что придётся идти за ним. Сначала мне было некомфортно в новой культуре. Не понимала их праздники, которых множество, и они не несут особого смысла. Чуть ли не День пальмы, День моря. Я люблю спокойно проводить время, а Ари нравятся музыка, танцы, развлечения. Вечный праздник – это не про меня. Когда приезжала сюда в первый раз, то возникало даже отвращение к Бразилии, не хотелось тут жить. На тот момент я ещё не говорила по-португальски.

– Сейчас вы уже долго живёте в Форталезе?

– Больше полутора лет. Я к этому прям готовилась. Понимала, что надо менять свою жизнь. Учиться существовать по местным правилам. Изменились круг общения и места, в которые ходишь. Всë-таки обычная жизнь – это не отпуск на неделю. Нужно возить ребёнка в школу, заниматься бизнесом, посещать мероприятия, знакомиться с людьми. Из вечного праздника переходишь в обычную рутину.

– Получилось?

– Да, вошла в светскую жизнь. Слово «домохозяйка» мне не подходит. Не люблю сидеть на месте, всю жизнь работала. Сами понимаете, была возможность жить иначе – у жён футболистов есть приоритет ничего не делать, но это не моя история. Хоть у меня и двое детей, но мне помогает няня – это позволяет заниматься другими делами.

– Какими?

– Было сотрудничество с крупными магазинами и большими компаниями. Какие-то рекламные проекты, много статей, фотосессии. Это не было прям серьезным делом. Скорее хобби для души. Я познакомилась с крутыми фотографами. Быстро завела знакомства, которые нужны именно мне. Поняла, что не место влияет на человека, а человек подстраивается под место. Всё в твоих руках.