Романо: приоритет Роналду — уйти из «МЮ», но клуб не хочет его продавать

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду по-прежнему намерен покинуть клуб. Его агент Жорже Мендеш ищет новую команду для 37-летнего португальца, но манкунианцы не хотят расставаться со своим футболистом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Роналду перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2003 году и выступал за английскую команду до 2009 года. Позднее он играл за мадридский «Реал» и «Ювентус», а летом 2021-го вернулся на «Олд Траффорд». В 332 матчах за «Манчестер Юнайтед» Роналду забил 142 мяча и отдал 62 результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2023 году.

Ранее сообщалось, что Роналду планирует остаться в английской команде.

Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ». Видеоролик: