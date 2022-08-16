Президент «Урала» Иванов: не уверен, что с Алаевым во главе РПЛ станет лучше

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о назначении Александра Алаева на пост президента Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Есть ли уверенность что с Алаевым будет лучше? Я не уверен. Александр Александрович сам не уверен, наверное. Мы хотим, чтобы у него всё получилось. Я хочу, чтобы было лучше», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

42-летний Алаев занимал должность временно исполняющего обязанности президента РПЛ с 27 июня 2022 года. Функционер был президентом Футбольной национальной лиги (ныне — Первая лига) с февраля 2021 по июль 2022 года. Ранее Алаев назвал основные задачи на новой должности.

Алаев единогласно выбран президентом РПЛ на 5 лет. Видеоролик: