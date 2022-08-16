Президент «Урала» Иванов: не уверен, что с Алаевым во главе РПЛ станет лучше
Поделиться
Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о назначении Александра Алаева на пост президента Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Есть ли уверенность что с Алаевым будет лучше? Я не уверен. Александр Александрович сам не уверен, наверное. Мы хотим, чтобы у него всё получилось. Я хочу, чтобы было лучше», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
42-летний Алаев занимал должность временно исполняющего обязанности президента РПЛ с 27 июня 2022 года. Функционер был президентом Футбольной национальной лиги (ныне — Первая лига) с февраля 2021 по июль 2022 года. Ранее Алаев назвал основные задачи на новой должности.
Алаев единогласно выбран президентом РПЛ на 5 лет. Видеоролик:
Новость по темеАлаев рассказал об основных задачах на посту президента РПЛ
Комментарии
- 16 августа 2022
-
15:17
-
15:16
-
15:14
-
15:12
-
15:07
-
15:04
-
15:01
-
14:31
-
14:30
-
14:29
-
14:23
-
14:15
-
14:15
-
14:14
-
14:10
-
14:10
-
14:09
-
14:08
-
14:02
-
13:59
-
13:55
-
13:54
-
13:51
-
13:45
-
13:45
-
13:42
-
13:40
-
13:32
-
13:31
-
13:30
-
13:30
-
13:29
-
13:28
-
13:17
-
13:15
Партнерский контент