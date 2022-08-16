Алаев: 16 клубов в РПЛ — оптимальный вариант

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался об изменениях в футболе страны. По его мнению, для развития российского футбола крайне важно понимать дальнейшую ситуацию с еврокубками, из которых УЕФА исключил команды РПЛ.

«Надо отслеживать все новшества. Мы все по итогу пришли к тому, что поменялся формат соревнования. Наша задача анализировать, как клубы воспримут нагрузку Кубка России. Сейчас все клубы РПЛ столкнутся с новой реальностью. Очень важна дальнейшая ситуация с еврокубками. 16 клубов в РПЛ — оптимальный вариант.

У нас есть задача сохранить «Яндекс» в качестве альтернативного партнёра. Как вариант — диджидитал партнёр», — передаёт слова Александра Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» сводит с ума, а «Зенит» не монолит. Обзор 5-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #14: