Создатель «Амкала» Герман Эль-Классико оценил первый тайм в игре Кубка с «Зорким»

Создатель любительской команды «Амкал» Герман Эль-Классико прокомментировал результат 1-го тайма в рамках 1/256 финала Кубка России с участием блогерского клуба и красногорского «Зоркого». По итогам первого тайма красногорцы ведут со счётом 1:0.
«Всё нормально, забивать надо, у нас куча моментов, которые мы не реализовываем. Физически нас хватит, мы по 90 тоже играем. У нас хорошая скамейка.
Перекладина, вратарь, мимо ворот — гол должен быть. Точно забьём, эпизод в конце матча, думаю, всё решит. 0:1 даже удобнее проигрывать. Сопернику будет казаться, что у них всё под контролем, не будут бежать вперёд. Очень сложно во взрослом футболе, судьи ругают, что сидим не так, как надо. А атмосфера супер», — сказал Герман в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильей Никульниковым.
- 16 августа 2022
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