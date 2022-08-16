Игрок «Амкала» Forzorezor: мы в Кубке России — охренеть какой прецедент. Это мегакруто

Игрок «Амкала» Артемий Неведомский, также известный как Forzorezor, высказался об участии команды в Кубке России. В первом раунде турнира «Амкал» сыграет с красногорским клубом «Зоркий».
«Я не в заявке по решению тренерского штаба. Значит, я не готов. Мои персональные цели и хотелки стоят ниже коллектива — я это признаю и понимаю. Мне бы очень хотелось проявить эгоизм, но мне бы хотелось засунуть его куда подальше.
Те, кто следят за «Амкалом» с самых низов, помнят, что и не было намёка на то, что происходит с командой сейчас. Думали, что это на пару роликов. Но сейчас сам видишь, какие обороты это набрало. Это долгий путь. Кто-то скажет — 1/256 Кубка России, но как промежуточный результат это мегакруто. Сегодня праздник футбола, который многие недооценивают. Если вдуматься, то это охренеть какой прецедент. А ещё лучше будет, когда «Амкал» пройдёт «Зоркий».
Год назад говорили, что «Амкал» закончился, что всё покорено, но ни фига подобного. Новые вызовы, нас принимают всё теплее и теплее. Дальше — круче», — сказал Неведомский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 16 августа 2022
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