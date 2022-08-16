Игрок «Амкала» Левшук: не знаю, что может быть лучше. Все красавцы!

Игрок блогерской команды «Амкал» Арсений Левшук прокомментировал победу в матче 1/256 финала Кубка России с «Зорким». В серии пенальти сильнее оказалась команда любителей.

«Эмоций нет! Я не знаю, что может быть лучше, отдал всего себя на поле. Мы прошли дальше в Кубке. Это была моя мечта ещё раз сыграть на профессиональном уровне, когда я закончил с футболом. Во втором тайме был тяжёлый отрезок, вратарь подтащил. Все держались, все красавцы», — передаёт слова Левшукова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее Левшу выступал за дубль тульского «Арсенала» и московскую «Родину».

В послематчевой серии пенальти игрок блогеров Алексей Гасилин не реализовал свою попытку. В текущем розыгрыше Кубка России впервые участвуют любительские команды — «Амкал» и 2DROTS.