Игрок «Амкала» Левшук: не знаю, что может быть лучше. Все красавцы!

Игрок блогерской команды «Амкал» Арсений Левшук прокомментировал победу в матче 1/256 финала Кубка России с «Зорким». В серии пенальти сильнее оказалась команда любителей.
«Эмоций нет! Я не знаю, что может быть лучше, отдал всего себя на поле. Мы прошли дальше в Кубке. Это была моя мечта ещё раз сыграть на профессиональном уровне, когда я закончил с футболом. Во втором тайме был тяжёлый отрезок, вратарь подтащил. Все держались, все красавцы», — передаёт слова Левшукова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Ранее Левшу выступал за дубль тульского «Арсенала» и московскую «Родину».
В послематчевой серии пенальти игрок блогеров Алексей Гасилин не реализовал свою попытку. В текущем розыгрыше Кубка России впервые участвуют любительские команды — «Амкал» и 2DROTS.
- 16 августа 2022
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