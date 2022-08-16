Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Амкала»: что-то невероятное! Сон и история

Главный тренер «Амкала»: что-то невероятное! Сон и история
Комментарии

Главный тренер «Амкала» Денис Зубко прокомментировал победу в матче 1/256 финала Кубка России с «Зорким». В серии пенальти сильнее оказалась команда любителей.

«Что-то невероятное! Это сон и история. Нужно было к этому стремиться. «Амкал» должен был меняться, рад за ребят, за Германа. Это исторический день для нас, семей, болельщиков!», — передаёт слова Зубко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В послематчевой серии пенальти игрок блогеров Алексей Гасилин не реализовал свою попытку. Игрок подмосковной команды Денис Бескоровайный не смог переиграть вратаря «Амкала» Александра Маменко. Дмитрий Бобков тоже не реализовал одиннадцатиметровый.

В текущем розыгрыше Кубка России впервые участвуют любительские команды — «Амкал» и 2DROTS.

Новость по теме
«Амкал» обыграл «Зоркий» и вышел в 1/128 финала Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022