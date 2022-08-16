Главный тренер «Амкала»: что-то невероятное! Сон и история
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Главный тренер «Амкала» Денис Зубко прокомментировал победу в матче 1/256 финала Кубка России с «Зорким». В серии пенальти сильнее оказалась команда любителей.
«Что-то невероятное! Это сон и история. Нужно было к этому стремиться. «Амкал» должен был меняться, рад за ребят, за Германа. Это исторический день для нас, семей, болельщиков!», — передаёт слова Зубко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
В послематчевой серии пенальти игрок блогеров Алексей Гасилин не реализовал свою попытку. Игрок подмосковной команды Денис Бескоровайный не смог переиграть вратаря «Амкала» Александра Маменко. Дмитрий Бобков тоже не реализовал одиннадцатиметровый.
В текущем розыгрыше Кубка России впервые участвуют любительские команды — «Амкал» и 2DROTS.
Новость по теме«Амкал» обыграл «Зоркий» и вышел в 1/128 финала Кубка России
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