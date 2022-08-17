Ван Бастен: Круиффу было бы стыдно видеть, как ведёт себя «Барселона» в отношении де Йонга

Бывший нападающий «Аякса», «Милана» и сборной Нидерландов Марко ван Бастен раскритиковал поведение «Барселоны» в отношении полузащитника Френки де Йонга.



Ранее стало известно, что каталонский клуб рассчитывает расстаться с де Йонгом или оставить футболиста в команде при условии снижения зарплаты.



«Думаю, что Йохану Круиффу было бы стыдно видеть, как ведёт себя «Барселона» в отношении Френки. На мой взгляд, поведение клуба гораздо ниже его стандартов», — приводит слова ван Бастена AS.



Напомним, де Йонг перешёл в «Барселону» летом 2019 года. С тех пор в 138 играх во всех соревнованиях голландский хавбек забил 13 голов и отдал 17 результативных передач. Слухи связывают Френки де Йонга с возможным переходом в «Челси» или «Манчестер Юнайтед».

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