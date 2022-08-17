Уткин: раньше скучал, если раз в неделю не ходил на стадион, а сейчас нет. Может, старею

Спортивный журналист Василий Уткин рассказал о том, что сейчас получает куда больше удовольствия от посещения игр своей команды «Эгриси», нежели матчей РПЛ.



«За последний год я был на футболе РПЛ раза два. Смотрю очень много матчей, телевизионная картинка меня устраивает. Я задумался, почему? Может, я ленюсь? Но при этом я каждую неделю езжу туда, где играет моя команда «Эгриси». Моя – это не форма собственности, а форма принадлежности. Я тоже часть этой команды. Я ей не владею, я ей принадлежу.



Прекрасно понимаю, что те эмоции, которые люди получают на стадионе, я получаю там. А разбираться, находить, что сказать, и анализировать я спокойно могу и по картинке. Что-то не досматриваю, потом в записи включаю. Жёсткой потребности посещать матчи у меня нет. Во всяком случае раньше я очень скучал, если раз в неделю не ходил на футбол на стадион. А сейчас нет. Чёрт его знает, почему. Может быть, у меня чувства какие-то притупились или я уже старею.



Я живу в районе метро Фрунзенская и поехать в выходной день в Медведково – час дороги в одну сторону, обратно обычно быстрее. Это потеря времени, но без этого я обойтись точно не могу. Хотя там и нет тысяч зрителей, на бровке я испытываю очень серьезные чувства. Это мой эгоистический интерес в проекте «Эгриси», – приводит слова Уткина редакция «НА СПОРТЕ».

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