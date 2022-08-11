Василий Уткин высказался о последнем шансе «Фиорентины» расстаться с Кокориным

Спортивный журналист Василий Уткин в контексте появившейся информации о том, что Евросоюз может обсудить вопрос выдачи шенгенских виз россиянам, упомянул ситуацию Александра Кокорина в итальянской «Фиорентине».



«Я тут вдруг подумал о Кокорине. Именно и только о нем (не политика). Я так понимаю, что до конца августа Евросоюз планирует обсудить вопрос о шенгенских визах для россиян. Как о выдаче новых, так и об аннулировании выданных. Ведь это последний шанс для «Фиорентины» взять – да и расстаться с Кокориным! Не будет у него рабочей визы, и бац – контракт расторгнут… От души болею за Саню, чтобы этого не произошло. Надо отвечать за свои ошибки – вот пусть «Фиорентина», в частности, и отвечает», – написал Уткин в своём телеграм-канале.



Нападающий Александр Кокорин в прошлом сезоне поучаствовал только в шести матчах Серии А и одной игре Кубка Италии. В сумме у него набралось 125 минут игрового времени за «Фиорентину».