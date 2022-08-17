Илон Маск опроверг информацию о покупке «Манчестер Юнайтед»

Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск в социальных сетях опроверг информацию о том, что покупает «Манчестер Юнайтед».



«Нет, это старая шутка в «Твиттере». Я не покупаю никакие спортивные команды», — ответил Маск в соцсети пользователю, который попросил его подтвердить информацию.



Напомним, в мае 2005 года американский бизнесмен Малкольм Глейзер получил контрольный пакет акций «Манчестер Юнайтед» стоимостью около $ 1,47 млрд. Уже спустя несколько дней он увеличил свою долю до 75%, необходимых для получения полного контроля над клубом.



В нынешнем сезоне АПЛ «Манчестер Юнайтед» под руководством нового главного тренера Эрика тен Хага стартовал с двух поражений кряду – от «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:2) и «Брентфорда» (0:4). Манкунианцы занимают последнее, 20-е место в турнирной таблице.

Новость по теме Илон Маск сообщил о намерении приобрести «Манчестер Юнайтед»