Игрок «Амкала» Финито: это что-то сюрреалистическое — мой профиль на Transfermarkt

Игрок «Амкала» Никита Куриленко, он же Финито, высказался о значении победы над командой «Зоркий» в рамках 1/256 финала Кубка России в серии послематчевых пенальти (1:1 в основное время).



«Выход в 1/128 финала Кубка России — это определённо история! Четыре года назад, когда мы просто собрались на коробке, мы просто играли. По итогу это всё вылилось в то, что мы имеем сейчас: моя фамилия на Transfermarkt, мой профиль на Transfermarkt.



Я не знаю, профессиональный я футболист или непрофессиональный. Мне 29 лет, человек, который футболом занимался четыре-пять лет в школе. У меня это не укладывается в голове. Это что-то сюрреалистическое, невероятное, невозможное, но это происходит со мной. Жизнь — лучший сценарист. Лучше не придумаешь, шок.



Ждём «Амкал» в Football Manager. Это для меня самое важное и интересное. Сейчас выйдет новая часть, и будет «Амкал», буду я, Сибскана, Герман. Мы уже шутим с Сибсканой, что если он будет в Football Manager, то он сразу будет карьеру заканчивать в первый же год. Видосы по FM будут, обязательно. У меня сейчас МКС, «Амкал», Кубок Фиферов, поэтому забот пока хватает. Откуда вообще время ещё и на YouTube? Как-то получается себя организовать. Это дисциплина прежде всего, и за счёт этого получается. Силы есть, и надо двигаться, тем более что сейчас лето. Всё по кайфу», — сказал Куриленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.