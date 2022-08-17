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Тренер «Сочи» Гаранин рассказал, почему в воротах играет Адамов, а не Джанаев

Тренер «Сочи» Гаранин рассказал, почему в воротах играет Адамов, а не Джанаев
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Тренер «Сочи» Вадим Гаранин прокомментировал выбор основного голкипера сочинской команды.

«Сослан – это самый настоящий капитан, лидер. У него была травма ещё в прошлом сезоне. Вроде показалось, что он набирает форму, но даже у него были небольшие сомнения в готовности играть. На тренировке, если вдруг травма даст о себе знать, ты можешь не прыгнуть за каким-то мячом или вообще закончить упражнения раньше. Но в игре так нельзя. Не стоит искать подводные камни в этой истории – Джанаев трудится, хочет вернуться. Но наш тренер вратарей Дмитрий Бородин знает ребят, знает каждую детальку, поэтому на данный момент играет Адамов», — сказал Гаранин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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