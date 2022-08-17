Романо: «МЮ» отказался от подписания полузащитника «Ювентуса» Рабьо

«Манчестер Юнайтед» отказался от подписания полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.
По сведениям источника, руководство «красных дьяволов» уведомило головной офис «Ювентуса» о том, что сделка по Рабьо полностью приостановлена, если что-то коренным образом не изменится со стороны самого французского полузащитника. Клуб не захотел платить рекордную зарплату, а также солидный гонорар за футболиста, как этого требовала мать игрока и по совместительству его агент Вероника Рабьо.
Рабьо перешёл в «Ювентус» из «ПСЖ» в июле 2019 года на правах свободного агента. В прошлом сезоне 27-летний полузащитник поучаствовал в 45 матчах во всех турнирах, голов не забивал, но отдал две результативные передачи.
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