Помимо Кержакова, на пост главного тренера «Торпедо» претендуют Юран и Черевченко

У руководства «Торпедо» есть три кандидата на пост главного тренера команды после отставки Александра Бородюка. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



«На пост тренера рассматриваются Кержаков, Черевченко и Юран. Кержаков является фаворитом», — добавил источник «Чемпионата».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Александр Бородюк в скором времени покинет пост главного тренера «Торпедо».

Напомним, московское «Торпедо» в пяти матчах набрало одно очко и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидер соревнований — московский «Спартак», набравший 13 очков. Действующим чемпионом России является санкт-петербургский «Зенит».