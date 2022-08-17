Сын Стрельцова: «Торпедо» нельзя убирать Бородюка. Чехарда с тренерами к добру не приведёт
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Игорь Стрельцов, сын прославленного советского футболиста Эдуарда Стрельцова, высказался о возможном уходе Александра Бородюка с поста главного тренера «Торпедо».
«Пусть Маслов, Ляпин и Бородюк продолжают работать. В РПЛ принято: команда неудачно стартует и нужно сразу менять тренера. «Торпедо» нельзя этого делать! Некоторые люди работали годами. Вся эта чехарда с тренерами к добру не приведёт. У нас не такой финансовый запас, чтобы после каждой осечки убирать тренера», — сказал Стрельцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алёной Ковалёвой.
Ранее «Чемпионат» сообщил, что Бородюк в скором времени покинет пост главного тренера московской команды.
«Торпедо» в пяти матчах набрало одно очко и занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.
Новость по теме«Торпедо» уволит Александра Бородюка с поста главного тренера
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