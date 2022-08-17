В «Динамо» перешёл защитник сербской «Войводины» Майсторович

Защитник сербской «Войводины» Милан Майсторович стал игроком московского «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых. Первую половину сезона-2022/2023 игрок проведёт в Сербии и присоединится к московскому клубу в феврале 2023 года.

Майсторович выступает за юношескую команду «Войводины». Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока обороны в € 25 тыс. Полноценный переход произойдёт через полгода, так как, по правилам ФИФА, запрещены прямые трансферы несовершеннолетних футболистов между лигами. Именно поэтому Милан приедет в российский клуб чуть позже. 18 лет ему исполнится 21 февраля 2023 года.

В 6-м туре чемпионата России динамовцы сыграют с лидером Российской Премьер-Лиги «Спартаком». Игра пройдёт 20 августа на «ВТБ Арене» и начнётся в 17.30 по московскому времени.