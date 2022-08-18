«Челси» обсуждает условия контракта с Обамеянгом, но Хави хочет, чтобы он остался

Лондонский «Челси» проявляет настойчивость в переговорах с «Барселоной» по трансферу нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга. Сам футболист сосредоточен на этом варианте, сообщает в «Твиттере» инсайдер Фабрицио Романо.



По сведениям источника, уже в четверг лондонцы обсудят с Обамеянгом условия личного контракта. К габонцу, который ранее не горел желанием покидать «Барселону», также проявлял интерес «Манчестер Юнайтед», но он отказался вести переговоры, так как клуб не является участником Лиги чемпионов. В отличие от «Челси», поэтому такой вариант возвращения в АПЛ Обамеянга устраивает.



При этом Романо подчёркивает, что главный тренер «Барселоны» Хави по-прежнему настаивает на том, чтобы Обамеянг остался в каталонском клубе. Контракт нападающего с сине-гранатовыми действует до 30 июня 2025 года. В прошлом сезоне Обамеянг провёл за «Барселону» 24 матча и забил 13 голов.