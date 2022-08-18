«Рубин» объявил о подписании игрока «Бунёдкора»
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«Рубин» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с узбекским полузащитником «Бунёдкора» Умарали Рахмоналиевым.
Стороны подписали контракт сроком на три с половиной года. Игрок присоединится к «Рубину» ближайшей зимой в статусе свободного агента. Финансовые детали сотрудничества не разглашаются.
На счету Умарали Рахмоналиева 21 матч и семь голов в составе ташкентского «Бунёдкора».
Напомним, казанский «Рубин» набрал восемь очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «КАМАЗ», в активе которого 13 набранных очков за пять матчей.
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