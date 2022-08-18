«Торпедо» объявило о назначении нового главного тренера. Им стал Николай Ковардаев

Московское «Торпедо» на своём официальном сайте объявило о назначении нового главного тренера – на эту должность назначен Николай Ковардаев, ранее возглавлявший «Торпедо-2».
Отмечается, что к тренерскому штабу «Торпедо» также присоединились Андрей Гордеев и тренер вратарей Анатолий Рожков.
Ранее Ковардаев возглавлял молодёжные команды «Сатурна», «Химок», «Динамо», тульского «Арсенала» и работал в «Торпедо-2». Также имеет опыт работы в юношеских сборных России.
Напомним, «Торпедо» в пяти матчах набрало одно очко и занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. Накануне с поста тренера команды был уволен Александр Бородюк.
Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Зенит» — «Торпедо» состоится 21 августа на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Обзор 5-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #14:
- 18 августа 2022
-
14:37
-
14:07
-
14:02
-
14:02
-
14:00
-
13:54
-
13:48
-
13:44
-
13:40
-
13:17
-
13:09
-
12:57
-
12:42
-
12:27
-
12:14
-
12:12
-
12:08
-
12:08
-
12:00
-
11:52
-
11:47
-
11:32
-
11:25
-
11:16
-
11:05
-
11:04
-
11:01
-
10:53
-
10:34
-
10:27
-
10:09
-
10:07
-
09:47
-
09:43
-
09:27