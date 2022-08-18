«Торпедо» объявило о назначении нового главного тренера. Им стал Николай Ковардаев

Московское «Торпедо» на своём официальном сайте объявило о назначении нового главного тренера – на эту должность назначен Николай Ковардаев, ранее возглавлявший «Торпедо-2».

Отмечается, что к тренерскому штабу «Торпедо» также присоединились Андрей Гордеев и тренер вратарей Анатолий Рожков.

Ранее Ковардаев возглавлял молодёжные команды «Сатурна», «Химок», «Динамо», тульского «Арсенала» и работал в «Торпедо-2». Также имеет опыт работы в юношеских сборных России.

Напомним, «Торпедо» в пяти матчах набрало одно очко и занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. Накануне с поста тренера команды был уволен Александр Бородюк.

Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Зенит» — «Торпедо» состоится 21 августа на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Обзор 5-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #14: