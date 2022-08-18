«Снова могут искать переплетения с Федотовым». Тренер «Сочи» Гаранин — о жеребьёвке Кубка

Главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин прокомментировал итоги жеребьёвки Фонбет Кубка России по футболу, в котором клубу предстоит сыграть с ЦСКА, «Уралом» и «Торпедо».
«О Кубке мы будем думать после «Химок». Сейчас у нас интересные и очень важные игры. После «Спартака» надо показать, что это был несчастный случай, так что сейчас все мысли о «Ростове».
Из-за того, что нам играть с ЦСКА, могут снова искать какие-то переплетения с Владимиром Валентиновичем Федотовым. Мы к этому точно спокойно относимся. Интересный соперник — клуб, который нас обыграл в чемпионате. Нам есть что самим себе доказывать и показывать. С «Торпедо» и «Уралом» тоже легко не будет. Но если бы «Ахмат» и «Оренбург» – была бы такая же ситуация.
Мы восприняли итоги жеребьёвки без фанатизма: ах, как плохо или здорово. Внутри не обсуждали, что кто-то из соперников лучше или хуже. Хочется быстрее получить календарь, чтобы спланировать работу. Цель «Сочи» — выход из группы? Безусловно», — сказал Гаранин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Установка капитана «Амкала» перед матчем с «Зорким»
- 18 августа 2022
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