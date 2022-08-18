Президент «Урала» оценил группу команды в Кубке России с «Сочи», ЦСКА и «Торпедо»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Фонбет Кубка России по футболу, в котором команде из Екатеринбурга попались «Сочи», ЦСКА и «Торпедо».
«Группа достаточно сильная. Будем стараться хорошо играть, занять второе место. Я считаю, что равный Кубок. Не считаю, что нам попалась какая-то «группа смерти». Со всеми командами можно играть. Будет интересная борьба — Кубок впервые проводится по такой системе. Будет интересно.
Конечно, мы будем стремиться выйти в плей-офф. Для чего играть в футбол, если говорить, что тут немножко поиграем? Играем для болельщиков. Хотим, чтобы турнир прошёл на самом высоком игровом уровне, и игры понравились болельщикам и спонсорам турнира. Будем играть и стараться занять место не ниже второго», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 18 августа 2022
-
11:32
-
11:25
-
11:16
-
11:05
-
11:04
-
11:01
-
10:53
-
10:34
-
10:27
-
10:09
-
10:07
-
09:47
-
09:43
-
09:27
-
09:04
-
09:00
-
08:15
-
08:07
-
07:41
-
07:11
-
06:20
-
05:55
-
05:53
-
05:29
-
05:24
-
05:13
-
04:46
-
04:07
-
03:19
-
03:03
-
02:43
-
02:28
-
02:06
-
01:48
-
01:21