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Президент «Урала» оценил группу команды в Кубке России с «Сочи», ЦСКА и «Торпедо»

Президент «Урала» оценил группу команды в Кубке России с «Сочи», ЦСКА и «Торпедо»
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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Фонбет Кубка России по футболу, в котором команде из Екатеринбурга попались «Сочи», ЦСКА и «Торпедо».

«Группа достаточно сильная. Будем стараться хорошо играть, занять второе место. Я считаю, что равный Кубок. Не считаю, что нам попалась какая-то «группа смерти». Со всеми командами можно играть. Будет интересная борьба — Кубок впервые проводится по такой системе. Будет интересно.

Конечно, мы будем стремиться выйти в плей-офф. Для чего играть в футбол, если говорить, что тут немножко поиграем? Играем для болельщиков. Хотим, чтобы турнир прошёл на самом высоком игровом уровне, и игры понравились болельщикам и спонсорам турнира. Будем играть и стараться занять место не ниже второго», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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