Уткин: Хайкину хочется пожелать успеха, но к российской футбольной школе он не относится

Спортивный журналист Василий Уткин оценил успехи норвежского клуба «Будё-Глимт» в Лиге чемпионов. За скандинавскую команду выступает российский голкипер Никита Хайкин.
«Как много времени освобождается во вторник и среду, когда не надо болеть за российские клубы в предварительной стадии еврокубков! Одно удовольствие, правда же? Никита Хайкин — последний российский футболист, который продолжает бороться со своим клубом за участие в Лиге чемпионов. Пока что «Будё-Глимт» обыграл загребское «Динамо» со счётом 1:0, но этого маловато для того, чтобы уверенно ехать на второй матч.
Хайкину хочется пожелать успеха, хотя к российской футбольной школе он не имеет никакого отношения. Он вырос в Англии, начал профессионально заниматься футболом в Англии. Тем не менее приятно, раз он соотечественник», — сказал Уткин в эфире своего YouTube-канала.
- 18 августа 2022
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