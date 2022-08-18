Василий Уткин сравнил «Манчестер Юнайтед» с «Торпедо»

Спортивный журналист Василий Уткин оценил старт «Манчестер Юнайтед» в новом сезоне английской Премьер-лиги. Текущее первенство команда начала под руководством нового главного тренера Эрика тен Хага.

«В Англии плохой старт «Манчестер Юнайтед» приобретает всё более эпический характер. Команда почти как «Торпедо» вышла на старт турнира, и оказалось, что для себя ничего нового не приобрела. Она осталась со старыми проблемами, лишилась старых игроков.

Может, Погба и Кавани были и не нужны. Подходит к концу эпоха пребывания в команде Криштиану Роналду. Уже Эрик тен Хаг перестаёт его поддерживать», — сказал Уткин в эфире своего YouTube-канала.

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