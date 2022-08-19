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Ди Марцио: «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к Ирвину Лосано из «Наполи»

Ди Марцио: «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к Ирвину Лосано из «Наполи»
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27-летний мексиканский нападающий «Наполи» Ирвин Лосано привлёк внимание одного из грандов чемпионата Англии – «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио в «Твиттере».

Как отмечает источник, «манкунианцам» придётся сделать внушительное предложение неаполитанскому клубу, так как Лосано является игроком стартового состава коллектива Лучано Спаллетти.

Напомним, Лосано стал игроком «Наполи» летом 2019 года, перейдя из нидерландского ПСВ Эйндховен за € 45 млн. Всего за итальянский клуб Ирвинг успел провести 115 матчей во всех турнирах, в которых отметился 26 забитыми мячами и 14 результативными передачами. Его нынешняя трансферная стоимость по версии Transfermarkt.de оценивается в € 30 млн, а контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

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