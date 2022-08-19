Минское «Динамо» с россиянкой в составе преодолело 1/4 финала квалификации ЛЧ

Минское «Динамо» успешно преодолело 1-й квалификационный раунд женской Лиги чемпионов. В матче 1/4 финала квалификации белорусский клуб обыграл команду «Стара Загора» из Болгарии со счётом 5:0. Дублями в составе победительниц отметились Анна Пилипенко и Виктория Валюк. Ещё один мяч забила Анастасия Линник. Отметим, что в стартовом составе белорусского клуба на матч вышла российский голкипер Екатерина Уласевич.
Кроме того, первый раунд квалификации женской Лиги чемпионов преодолел и ФК «Динамо». Белорусский клуб со счётом 2:1 обыграл чешский «Словацко». В составе победительниц отличились Анастасия Побегайло и Милана Суровцева.
Продолжит борьбу в квалификации Лиги чемпионов и казахстанский «БИИК Шымкент». Команда из Казахстана в 1-м раунде квалификации разгромила «ЖНК Сплит» из Хорватии со счётом 5:1. В составе казахстанского клуба в запасе осталась российский голкипер Алёна Беляева.
- 19 августа 2022
-
10:18
-
09:54
-
09:39
-
09:33
-
09:25
-
08:53
-
08:36
-
08:30
-
06:35
-
05:48
-
05:36
-
05:25
-
04:59
-
04:42
-
04:37
-
04:26
-
03:48
-
03:18
-
03:03
-
02:52
-
02:42
-
02:23
-
02:07
-
01:54
-
01:38
-
00:53
-
00:50
-
00:44
-
00:41
-
00:37
-
00:18
-
00:07
-
00:01
- 18 августа 2022
-
23:59
-
23:42