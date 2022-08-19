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Минское «Динамо» с россиянкой в составе преодолело 1/4 финала квалификации ЛЧ

Минское «Динамо» с россиянкой в составе преодолело 1/4 финала квалификации ЛЧ
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Минское «Динамо» успешно преодолело 1-й квалификационный раунд женской Лиги чемпионов. В матче 1/4 финала квалификации белорусский клуб обыграл команду «Стара Загора» из Болгарии со счётом 5:0. Дублями в составе победительниц отметились Анна Пилипенко и Виктория Валюк. Ещё один мяч забила Анастасия Линник. Отметим, что в стартовом составе белорусского клуба на матч вышла российский голкипер Екатерина Уласевич.

Кроме того, первый раунд квалификации женской Лиги чемпионов преодолел и ФК «Динамо». Белорусский клуб со счётом 2:1 обыграл чешский «Словацко». В составе победительниц отличились Анастасия Побегайло и Милана Суровцева.

Продолжит борьбу в квалификации Лиги чемпионов и казахстанский «БИИК Шымкент». Команда из Казахстана в 1-м раунде квалификации разгромила «ЖНК Сплит» из Хорватии со счётом 5:1. В составе казахстанского клуба в запасе осталась российский голкипер Алёна Беляева.

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