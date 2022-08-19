«Челси» согласовал условия личного контракта с Обамеянгом

Руководство «Челси» согласовало условия личного контракта с форвардом «Барселоны» Пьер-Эмериком Обамеянгом, утверждает журналист и инсайдер Фабрицио Романо. Габонский нападающий готов к переходу в лондонский клуб.
Сообщается, что нападающий встретился с представителями «Челси». Они обсудили условия контракта и согласовали финансовые требования футболиста.
При этом «Челси» ещё предстоит согласовать условия трансфера с «Барселоной». Утверждается, что лондонцы предлагают «Барселоне» за игрока € 27 млн.
Главный тренер «Барселоны» Хави по-прежнему настаивает на том, чтобы Обамеянг остался в каталонском клубе. Контракт нападающего с сине-гранатовыми действует до 30 июня 2025 года. В прошлом сезоне Обамеянг провёл за «Барселону» 24 матча и забил 13 голов.
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