«Челси» согласовал условия личного контракта с Обамеянгом

Руководство «Челси» согласовало условия личного контракта с форвардом «Барселоны» Пьер-Эмериком Обамеянгом, утверждает журналист и инсайдер Фабрицио Романо. Габонский нападающий готов к переходу в лондонский клуб.



Сообщается, что нападающий встретился с представителями «Челси». Они обсудили условия контракта и согласовали финансовые требования футболиста.



При этом «Челси» ещё предстоит согласовать условия трансфера с «Барселоной». Утверждается, что лондонцы предлагают «Барселоне» за игрока € 27 млн.

Главный тренер «Барселоны» Хави по-прежнему настаивает на том, чтобы Обамеянг остался в каталонском клубе. Контракт нападающего с сине-гранатовыми действует до 30 июня 2025 года. В прошлом сезоне Обамеянг провёл за «Барселону» 24 матча и забил 13 голов.