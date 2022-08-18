Тухель настаивает на подписании Обамеянга, но клуб не готов тратить € 30 млн на игрока

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг может вернуться в английскую Премьер-лигу. В подписании габонца заинтересован лондонский «Челси». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.
По информации источника, боссы «Челси» не хотят тратить € 30 млн на Обамеянга, но Тухель настаивает на его подписании и хочет, чтобы оно состоялось как можно скорее.
Главный тренер «Барселоны» Хави по-прежнему настаивает на том, чтобы Обамеянг остался в каталонском клубе. Контракт нападающего с сине-гранатовыми действует до 30 июня 2025 года. В прошлом сезоне Обамеянг провёл за «Барселону» 24 матча и забил 13 голов.
«Барселона» сыграла вничью с «Райо», статистика ударов: 21-4
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