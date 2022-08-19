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Месси и Неймар негативно отреагировали на слова Мбаппе об уровне футбола в Южной Америке

Месси и Неймар негативно отреагировали на слова Мбаппе об уровне футбола в Южной Америке
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Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси и бразильский форвард команды Неймар негативно отреагировали на слова французского одноклубника Килиана Мбаппе. Ранее он заявил, что в Латинской Америке более низкая конкуренция в квалификации чемпионата мира.

Как утверждает Mirror, латиноамериканские одноклубники Мбаппе остались крайне недовольны словами француза. С тех пор у них натянутые отношения.

Ранее слова Мбаппе прокомментировал главный тренер сборной Бразилии Тите. Он заявил, что у бразильцев в квалификации «нет Азербайджана», намекнув на наличие слабых оппонентов в Европе.

В последнее время неоднократно сообщалось о конфликтах Мбаппе и Неймара. По данным ряда источников, француз просил руководство «ПСЖ» продать бразильского нападающего.

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