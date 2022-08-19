«Зенит» обыграл «Спартак» в Молодёжной футбольной лиге

Сегодня, 19 августа, состоялся матч 7-го тура Молодёжной футбольной лиги, московский «Спартак» принимал санкт-петербургский «Зенит». Встреча прошла на стадионе Академии «Спартак» имени Ф. Черенкова и завершилась победой гостей — 2:1. На матче работала бригада арбитров во главе с Данилом Ткаченко.



На 29-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сине-бело-голубых Данила Козлов. Через 14 минут ответный мяч забил хавбек «Спартака» Михаил Пилипенко. Победный мяч «Зенита» оформил нападающий команды Алексей Барановский — это произошло на 53-й минуте.

После семи туров сине-бело-голубые с 18 очками лидируют в группе А МФЛ, красно-белые с 14 очками идут четвёртыми. Гонку бомбардиров с шестью мячами возглавляет полузащитник «УОР №5» Матвей Урванцев.