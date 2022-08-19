Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Факел». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тангай Н'Домбеле стал игроком «Наполи»

Тангай Н'Домбеле стал игроком «Наполи»
Комментарии

Тангай Н'Домбеле стал игроком «Наполи» на правах аренды. Об этом клуб сообщает на своей официальной странице в социальных сетях.

По сведениям источников, за годовую аренду неаполитанский клуб заплатит лондонцам € 1 млн, а через год «Наполи» сможет выкупить полузащитника за сумму около € 30 млн. На данный момент «Тоттенхэм» также пытается найти новые команды для Брайана Хиля, который может перейти в «Валенсию», и Гарри Уинкса.

Первую половину прошлого сезона Н'Домбеле провёл в английской Премьер-лиге за «Тоттенхэм». На его счету девять встреч, в которых он забил один гол и отдал одну голевую передачу. После прихода Антонио Конте в лондонскую команду на пост главного тренера игрок был отправлен в аренду в «Лион», где за 11 матчей во французской Лиге 1 отметился двумя ассистами.

Отменённый гол «Милана» в кубковом матче с «Интером»:

Новость по теме
Фофана может быть не заявлен на следующий матч «Лестера». Игрок ждёт перехода в «Челси»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022