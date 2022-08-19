Тангай Н'Домбеле стал игроком «Наполи» на правах аренды. Об этом клуб сообщает на своей официальной странице в социальных сетях.



По сведениям источников, за годовую аренду неаполитанский клуб заплатит лондонцам € 1 млн, а через год «Наполи» сможет выкупить полузащитника за сумму около € 30 млн. На данный момент «Тоттенхэм» также пытается найти новые команды для Брайана Хиля, который может перейти в «Валенсию», и Гарри Уинкса.



Первую половину прошлого сезона Н'Домбеле провёл в английской Премьер-лиге за «Тоттенхэм». На его счету девять встреч, в которых он забил один гол и отдал одну голевую передачу. После прихода Антонио Конте в лондонскую команду на пост главного тренера игрок был отправлен в аренду в «Лион», где за 11 матчей во французской Лиге 1 отметился двумя ассистами.

Отменённый гол «Милана» в кубковом матче с «Интером»: