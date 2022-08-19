Фофана может быть не заявлен на следующий матч «Лестера». Игрок ждёт перехода в «Челси»

Защитник «Лестера» Уэсли Фофана может быть не заявлен на следующую игру английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном». Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях, игрок лично попросил главного тренера «лис» Брендана Роджерса не ставить его в состав.



Инсайдер сообщает, что Фофана в данный момент ждёт, когда руководство «Челси» согласует с «Лестером» стоимость его перехода. Как сообщают источники, боссы «лис» хотят за своего французского игрока более € 95 млн, что может превратить потенциальную сделку в самый дорогой трансфер защитника в истории. Ранее появлялась информация, что футболист уже согласовал условия своего личного контракта с синими.



Фофана перешёл в «Лестер» из «Сент-Этьена» в октябре 2020 года. С тех пор защитник в 50 матчах забил один гол и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает в 2027 году.

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