Состоялась жеребьёвка 2-го раунда Пути регионов в Кубке России

Состоялась жеребьёвка 2-го раунда Пути регионов в Фонбет Кубке России по футболу, сообщает телеграм-канал турнира.
Команды, которые в первом раунде турнира играли дома, теперь проведут матчи на выезде (и наоборот). Жеребьёвка проводилась только для тех пар клубов, которые впервые сыграют на турнире. Полный список противостояний выглядит так:
«Ставрополь Агросоюз» — «Легион» Махачкала
«Спартак-Нальчик» — «Машук-КМВ» Пятигорск
«Биолог-Новокубанск» — «Динамо» Ставрополь
«Черноморец» Новороссийск — «Дружба» Майкоп
«Форте» Таганрог — «СКА Ростов-на-Дону»
«Чайка» Песчанокопское — «Кубань-Холдинг» (станица Павловская)
«Текстильщик» (Иваново) — 2DROTS (Москва)
«Спартак» Кострома — «Динамо» Вологда
«Химик» Дзержинск — «Муром»
«Торпедо-Владимир» — «Знамя Труда» (Орехово-Зуево)
«Тверь» — «Амкал» (Москва)
«Звезда» (Санкт-Петербург) — «Ядро» (Санкт-Петербург)
«Ленинградец» — «Электрон» (Великий Новгород)
«Луки-Энергия» — «Динамо» (Санкт-Петербург)
«Зенит» (Пенза) — «Сокол» (Саратов)
«Космос» (Долгопрудный) — «Сахалин» (Южно-Сахалинск)
«Рязань» — «Коломна»
«Знамя» (Ногинск) — «Пересвет» (Домодедово)
«Квант» (Обнинск) — «Динамо-Брянск»
«Строгино» — «Калуга»
«Авангард» (Курск) — «Сахалинец» (Москва)
«Спартак» (Тамбов) — «Салют» (Белгород)
«Амкар» (Пермь) — «Зенит-Ижевск»
«Химик-Август» (Вурнары) — «Торпедо» (Миасс)
«Тюмень» — «Носта» (Новотроицк)
«Жасмин» (Михайловск) — «Челябинск»
«Динамо» (Владивосток) — «Новосибирск»
«Иртыш» (Омск) — «Темп» (Барнаул).
Матчи Фонбет Кубка России пройдут в период с 30 августа по 1 сентября. Точное расписание будет опубликовано позже.
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