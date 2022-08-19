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Состоялась жеребьёвка 2-го раунда Пути регионов в Кубке России

Состоялась жеребьёвка 2-го раунда Пути регионов в Кубке России
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Состоялась жеребьёвка 2-го раунда Пути регионов в Фонбет Кубке России по футболу, сообщает телеграм-канал турнира.

Команды, которые в первом раунде турнира играли дома, теперь проведут матчи на выезде (и наоборот). Жеребьёвка проводилась только для тех пар клубов, которые впервые сыграют на турнире. Полный список противостояний выглядит так:

«Ставрополь Агросоюз» — «Легион» Махачкала

«Спартак-Нальчик» — «Машук-КМВ» Пятигорск

«Биолог-Новокубанск» — «Динамо» Ставрополь

«Черноморец» Новороссийск — «Дружба» Майкоп

«Форте» Таганрог — «СКА Ростов-на-Дону»

«Чайка» Песчанокопское — «Кубань-Холдинг» (станица Павловская)

«Текстильщик» (Иваново) — 2DROTS (Москва)

«Спартак» Кострома — «Динамо» Вологда

«Химик» Дзержинск — «Муром»

«Торпедо-Владимир» — «Знамя Труда» (Орехово-Зуево)

«Тверь» — «Амкал» (Москва)

«Звезда» (Санкт-Петербург) — «Ядро» (Санкт-Петербург)

«Ленинградец» — «Электрон» (Великий Новгород)

«Луки-Энергия» — «Динамо» (Санкт-Петербург)

«Зенит» (Пенза) — «Сокол» (Саратов)

«Космос» (Долгопрудный) — «Сахалин» (Южно-Сахалинск)

«Рязань» — «Коломна»

«Знамя» (Ногинск) — «Пересвет» (Домодедово)

«Квант» (Обнинск) — «Динамо-Брянск»

«Строгино» — «Калуга»

«Авангард» (Курск) — «Сахалинец» (Москва)

«Спартак» (Тамбов) — «Салют» (Белгород)

«Амкар» (Пермь) — «Зенит-Ижевск»

«Химик-Август» (Вурнары) — «Торпедо» (Миасс)

«Тюмень» — «Носта» (Новотроицк)

«Жасмин» (Михайловск) — «Челябинск»

«Динамо» (Владивосток) — «Новосибирск»

«Иртыш» (Омск) — «Темп» (Барнаул).

Матчи Фонбет Кубка России пройдут в период с 30 августа по 1 сентября. Точное расписание будет опубликовано позже.

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