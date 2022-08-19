Cope: Бускетс отказал «Барселоне» в снижении зарплаты и по окончании сезона покинет клуб

Полузащитник Серхио Бускетс в ходе переговоров с руководством «Барселоны» о снижении зарплаты отказался идти на уступки. Как сообщает испанское издание Cope со ссылкой на свои источники, футболист намерен отработать свой контракт до конца сезона, а после покинуть каталонскую команду.
По сведениям инсайдеров, после окончания текущего сезона 34-летний полузащитник намерен завершить выступления и за сборную Испании. Напомним, ранее появлялась информация, что в будущем игрок может продолжить карьеру в американской МЛС.
Бускетс — воспитанник «Барселоны», в составе которой он провёл всю карьеру. В 676 матчах Серхио забил 18 голов и отдал 40 результативных передач. В испанской команде полузащитник выиграл 32 трофея. В составе сборной Испании Бускетс провёл 133 матча, он дважды становился чемпионом Европы (2008 и 2012 год) и единожды чемпионом мира (2010).
Дуэйн «Скала» Джонсон побывал на матче «Барселоны»
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